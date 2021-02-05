В ЄС поки не отримали документи, необхідні для затвердження російської вакцини

Європейське агентство з лікарських засобів провело переговори з виробником російської вакцини "Спутник V", але поки не отримало документів, необхідних для її затвердження в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в агентстві заявили в коментарі угорському порталу 444.hu.

В агентстві розповіли, що два тижні тому вони провели переговори зі співробітниками Інституту Гамалеї в Москві, які попросили їхніх рекомендацій про те, які саме документи потрібні для отримання дозволу на використання вакцини в ЄС.

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Документи, необхідні для отримання дозволу, з того часу росіяни не подавали.

У січні Російський фонд прямих інвестицій заявив, що подав заявку на реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу в Європейському Союзі.

Рішення щодо надання "Спутнику V" реєстрації має бути прийнято після серії експертних перевірок.

Наразі в ЄС затверджені три вакцини - Pfizer, Moderna та AstraZeneca.