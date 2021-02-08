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Першу партію вакцини AstraZeneca доставили в Латвію з порушенням температурного режиму

Понеділок, 8 лютого 2021, 17:07

У Латвію першу партію вакцини британсько-шведського виробника AstraZeneca доставили з порушенням температурного режиму. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

7 лютого Латвія отримала першу партію вакцин AstraZeneca. Зараз вакцини зберігаються на складі підприємства SIA "Vakcīna".

При транспортуванні постачальник допустив відступ від процедури - температура доставки препарату була на пів градуса нижчою, ніж вимагалось. 

Тож тепер вакцину дозволять застосовувати тільки після дозволу з боку виробника, щоб переконатись, що процедура транспортування не вплинула на якість вакцини.

Латвія в неділю отримала 7200 доз вакцини AstraZeneca. Вони повинні бути використані для вакцинації медиків, фармацевтів, а також клієнтів і працівників центрів соціального догляду. 

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, першою вакциною в Україні буде від виробника Pfizer – 200 тисяч для медиків, а потім мільйон "скоріше за все, AstraZeneca".

Зеленський заявив, що планує вакцинуватися під час другої хвилі вакцинації разом з військовими,  але готовий зробити це і раніше.

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