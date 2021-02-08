Первую партию вакцины AstraZeneca доставили в Латвию с нарушением температурного режима

В Латвию первую партию вакцины британско-шведского производителя AstraZeneca доставили с нарушением температурного режима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

7 февраля Латвия получила первую партию вакцин AstraZeneca. Сейчас препараты хранятся на складе предприятия SIA "Vakcīna".

При транспортировке поставщик допустил отступление от процедуры - температура доставки препарата была на полградуса ниже, чем требовалось.

И теперь вакцину позволят применять только после разрешения со стороны производителя, чтобы убедиться, что процедура транспортировки не повлияла на качество.

Латвия в воскресенье получила 7200 доз вакцины AstraZeneca. Они должны быть использованы для вакцинации медиков, фармацевтов, а также клиентов и работников центров социального ухода.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, первой в Украине будет вакцина от производителя Pfizer – 200 000 для медиков, а потом миллион - "скорее всего, AstraZeneca".

Зеленский заявил, что планирует вакцинироваться во время второй волны вакцинации вместе с военными, но готов сделать это и раньше.