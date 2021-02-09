Суд Польщі присудив рекордну суму компенсації у $3,4 млн за неправомірне ув’язнення 

У понеділок польський суд ухвалив рішення про виплату рекордно високої компенсації в розмірі майже 13 мільйонів злотих (3,4 мільйона доларів) чоловікові, який провів 18 років у в'язниці за згвалтування і вбивство дівчинки-підлітка, якого він не скоював.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Справа Томаша Коменди шокувала Польщу і правий уряд країни називає її прикладом того, що система правосуддя потребує глибоких змін.

Коменда, якому зараз за 40, був заарештований у 2000 році за згвалтування і вбивство 15-річної дівчинки на новорічній сільській дискотеці в 1997 році.

Спочатку йому призначили 15-річний тюремний термін, який пізніше збільшили до 25 років, незважаючи на те, що він заявляв про невинуватість.

В результаті зусиль сім'ї прокуратура розглянула справу і дійшла до висновку, що він не міг вчинити злочин. Коменда був виправданий після того, як ДНК-тести, серед іншого, показали, що він непричетний.

Коменда був виправданий за всіма пунктами звинувачення і звільнений в 2018 році, відсидівши 18 років свого терміну.

Він вимагав 19 мільйонів злотих (5 мільйонів доларів) як компенсацію за шкоду.

У понеділок суд в Ополе вирішив, що Коменда повинен отримати більшу частину цієї суми. Це найвища сума компенсації, яку коли-небудь присуджували в Польщі. Вирок суду може бути оскаржений.