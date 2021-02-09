Суд в Польше присудил рекордную сумму компенсации в $3,4 млн за неправомерное заключение

В понедельник польский суд принял решение о выплате рекордно высокой компенсации в размере почти 13 миллионов злотых (3,4 млн долларов) мужчине, который провел 18 лет в тюрьме за изнасилование и убийство девочки-подростка, которого он не совершал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Дело Томаша Коменды шокировало Польшу, и правое правительство страны называет его примером того, что система правосудия требует глубоких изменений.

Коменда, которому сейчас за 40, был арестован в 2000 году за изнасилование и убийство 15-летней девочки на новогодней сельской дискотеке в 1997 году.

Сначала ему назначили 15-летний тюремный срок, который позже увеличили до 25 лет, несмотря на то, что он заявлял о невиновности.

В результате усилий семьи прокуратура рассмотрела дело и пришла к выводу, что он не мог совершить преступление. Коменда был оправдан после того, как ДНК-тесты, среди прочего, показали, что он непричастен.

Коменда был оправдан по всем пунктам обвинения и освобожден в 2018 году, отсидев 18 лет своего срока.

Он требовал 19 млн злотых (5 млн долларов) в качестве компенсации за ущерб.

В понедельник суд в Ополе решил, что Коменда должен получить большую часть этой суммы. Это самая высокая сумма компенсации, которую когда-либо была присуждена в Польше. Приговор суда может быть обжалован.