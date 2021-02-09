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У Німеччині сотні водіїв провели ніч на автобанах через затори після снігопаду

Вівторок, 9 лютого 2021, 15:32

Через низькі температури та снігопади на автомагістралях в декількох регіонах Німеччини утворилися довжелезні затори, в результаті чого сотні людей опинилися в скрутному становищі і ночували в машинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Найбільший затор виник на автомагістралі недалеко від Білефельду в землі Північний Рейн-Вестфалія, де в понеділок увечері по обидва боки дороги утворилася величезна 37-кілометрова черга з машин. Затори тягнулися до землі Нижня Саксонія і до ранку вівторка так і не були розчищені.

 

Траса була заблокована в обох напрямках через те, що вантажівки зупинилися на снігу і не змогли виїхати на підйомах. Поліція повідомила, що сотням водіїв довелося ночувати в своїх машинах.

У соцмережах публікувалися відео, як замерзлі водії сидять в своїх автомобілях, скаржачись на те, що годинами обходяться без їжі, коли температура впала до мінус 12 градусів за Цельсієм.

 

"Ситуація в цілому складна, ми намагаємося знайти рішення", - сказав представник поліції у вівторок вранці.

Далі по трасі в Дортмунді автомагістраль також була заблокована після того, як сотні вантажівок порушили закон, що забороняє їм їздити після 22:00, і застрягли в снігу. "Поліція зафіксувала 350 порушень закону", - підтвердив прессекретар поліції.

Були також пробки в Бранденбурзі, де на трасі дві вантажівки застрягли перпендикулярно дорозі і заблокували рух. Водії в Гессені застрягли в пробці на 15 годин, однак у вівторок поліція повідомила, що дорога туди розчищена.

Тим часом рух міжміських потягів як і раніше суворо обмежений. Немає рейсів з Гамбурга до Мюнхена або з Гамбурга в Кельн. Потяги, що з'єднують два великих міста Саксонії - Дрезден і Лейпциг, також не ходять.

Міністр транспорту Андреас Шоєр закликав жителів північної і центральної Німеччини залишатися вдома як мінімум до середи.

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