В Германии сотни водителей провели ночь на автобанах из-за заторов после снегопада

Из-за низких температур и снегопадов на автомагистралях в нескольких регионах Германии образовались длинные пробки, в результате чего сотни людей оказались в затруднительном положении и ночевали в машинах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Наибольший затор возник на автомагистрали недалеко от Билефельда в земле Северный Рейн-Вестфалия, где в понедельник вечером по обе стороны дороги образовалась огромная 37-километровая очередь из машин. Пробки тянулись до Нижней Саксонии и до утра вторника так и не были расчищены.

Трасса была заблокирована в обоих направлениях из-за того, что грузовики остановились на снегу и не смогли выехать на подъемах. Полиция сообщила, что сотням водителей пришлось ночевать в своих машинах.

В соцсетях публиковались видео, как замерзшие водители сидят в своих автомобилях, жалуясь на то, что часами обходятся без пищи, когда температура упала до минус 12 градусов по Цельсию.

"Ситуация в целом сложная, мы стараемся найти решение", - сказал представитель полиции во вторник утром.

Далее по трассе в Дортмунде автомагистраль также была заблокирована после того, как сотни грузовиков нарушили закон, запрещающий им ездить после 22:00, и застряли в снегу. "Полиция зафиксировала 350 нарушений закона", - подтвердил пресс-секретарь полиции.

Были также пробки в Бранденбурге, где на трассе два грузовика застряли перпендикулярно дороге и заблокировали движение. Водители в Гессене застряли в пробке на 15 часов, однако во вторник полиция сообщила, что дорога туда расчищена.

Между тем движение междугородних поездов по-прежнему строго ограничено. Отменены рейсы из Гамбурга в Мюнхен или из Гамбурга в Кельн. Поезда, соединяющие два крупнейших города Саксонии - Дрезден и Лейпциг, также не ходят.

Министр транспорта Андреас Шоэр призвал жителей северной и центральной Германии оставаться дома как минимум до среды.