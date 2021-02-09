В Англії погрожують карати тюремними термінами за брехню про країну мандрівки

Мандрівники, які прибувають до Англії з країн "червоного списку", повинні будуть сплачувати за свою обов’язкову самоізоляцію в готелях, а за брехню про країну мандрівки загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це оголосив міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.

Нові правила пропонують задіяти з понеділка, 15 лютого. Вони будуть стосуватися резидентів Британії та Ірландії, які повертаються з 33 країн "червоного списку" за ситуацією з коронавірусом. Нерезидентам Сполученого Королівства в’їзд з цих країн зовсім заборонений.

Мандрівники повинні будуть сплатити 1750 фунтів за перебування в готелі на самоізоляції після прибуття протягом 10 днів. Ця сума включає витрати на проживання, трансфер і тестування.

За порушення самоізоляції загрожує штраф у розмірі до 10 000 фунтів стерлінгів.

Тим, хто в анкеті неправдиво зазначить країну, з якої повертається, загрожує тюремний термін до 10 років позбавлення волі.

Метт Хенкок зазначив, що для програми самоізоляції досягли домовленості з 16 готелями, які можуть надати 4600 кімнат.

Читайте також У Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 12 млн людей

Нові правила передбачають два тести на коронавірус - на 2-й та 8-й день десятиденної самоізоляції.

За нездачу тесту перед посадкою на рейс (вимога про це діє вже зараз), загрожує штраф у 1000 фунтів стерлінгів, 2000 - за уникнення другого обов’язкового тесту, та від 5000 - за порушення вимоги про самоізоляцію в готелі. Зарезервувати собі кімнату у визначених готелях потрібно буде самостійно заздалегідь.

При цьому, авіакомпанії повинні будуть перевіряти, що пасажири знають про правила.

В Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії теж очікуються жорсткіші правила, але вони можуть відрізнятися.