В Англии грозятся наказывать тюремными сроками за ложь о стране путешествия

Путешественники, прибывающие в Англию из стран "красного списка", должны будут платить за свою обязательную самоизоляцию в гостиницах, а за ложь о стране путешествия им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом объявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Новые правила предлагают задействовать с понедельника, 15 февраля. Они будут касаться резидентов Великобритании и Ирландии, которые возвращаются из 33 стран "красного списка" по ситуации с коронавирусом. Нерезидентам Соединенного Королевства въезд из этих стран вовсе запрещен.

Путешественники должны будут уплатить 1750 фунтов за пребывание в отеле на самоизоляции по прибытии в течение 10 дней. Эта сумма включает расходы на проживание, трансфер и тестирование.

За нарушение самоизоляции грозит штраф в размере до 10 000 фунтов стерлингов.

Тем, кто в анкете неправильно укажет страну, из которой возвращается, грозит тюремный срок до 10 лет лишения свободы.

Мэтт Хэнкок отметил, что для программы самоизоляции достигли договоренности с 16 отелями, которые могут предоставить 4600 комнат.

Читайте также В Британии первую дозу вакцины от коронавируса получили 12 млн человек

Новые правила предусматривают два теста на коронавирус - на второй и восьмой день десятидневной самоизоляции.

За несдачу теста перед посадкой на рейс (требование об этом действует уже сейчас), грозит штраф в 1000 фунтов стерлингов, 2000 - за избежание второго обязательного теста, и от 5000 - за нарушение требования о самоизоляции в отеле. Зарезервировать себе комнату в определенных отелях нужно будет самостоятельно заранее.

При этом авиакомпании должны будут проверять, что пассажиры знают о правилах.

В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии тоже ожидается введение более строгих правил, но они могут отличаться.