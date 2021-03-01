Прем'єр Італії призначив екскомандувача силами НАТО головним борцем з епідемією

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в понеділок звільнив спеціального комісара щодо коронавірусу Доменіко Аркурі і замінив його фахівцем з армійської логістики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Крок Драгі сигналом того, що італійський уряд хоче прискорити вакцинацію. Аркурі критикували за його невміння справитися з кризою. Лунали скарги, що кампанія з вакцинації просувається надто повільно.

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Новим комісаром з питань коронавірусу був призначений генерал Франческо Паоло, колишній командувач силами НАТО в Косові та начальник служби матеріально-технічного забезпечення армії з 2018 року.

Минулого місяця Драгі заявив парламенту, що хоче залучити військових до загальнонаціонального плану вакцинації.

Італія почала свою кампанію з вакцинації в кінці грудня, і на цей момент зробила 4,3 мільйона щеплень.

В цілому Італія отримала 6,3 мільйона доз вакцини від різних виробників, але затримки з поставками, які також торкнулися інших держав Європейського Союзу, завадили швидкій кампанії щеплення.

Цього місяця Італія повинна отримати ще мільйони доз. Критики заявляють, що в уряду немає чіткого плану, який міг дозволити проводити масштабні програми вакцинації, такі як у Британії чи Ізраїлі.

Нагадаємо, Європейська комісія в березні хоче представити пропозицію щодо "цифрового зеленого паспорта" для людей, яким було зроблено щеплення від коронавірусу.

Минулого тижня на саміті ЄС лідери погодили спільний підхід до запровадження до літа сертифіката вакцинації, що діятиме у всій Європі, і доручили Європейській комісії технічну розробку.