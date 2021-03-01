Премьер Италии назначил экс-командующего силами НАТО главным борцом с эпидемией

Премьер-министр Италии Марио Драги в понедельник уволил специального комиссара по коронавирусу Доменико Аркури и заменил его специалистом по армейской логистике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Шаг Драги является сигналом того, что итальянское правительство хочет ускорить вакцинацию. Аркури критиковали за его неумение справиться с кризисом. Звучали жалобы, что кампания по вакцинации продвигается слишком медленно.

Новым комиссаром по вопросам коронавируса был назначен генерал Франческо Паоло, бывший командующий силами НАТО в Косово и начальник службы материально-технического обеспечения армии с 2018 года.

В прошлом месяце Драги заявил парламенту, что хочет привлечь военных к общенациональному плану вакцинации.

Италия начала свою кампанию по вакцинации в конце декабря, и на данный момент сделала 4,3 миллиона прививок.

В целом Италия получила 6,3 миллиона доз вакцины от разных производителей, но задержки с поставками, которые также коснулись других государств Европейского Союза, помешали быстрой кампании вакцинации.

В этом месяце Италия должна получить еще миллионы доз. Критики заявляют, что у правительства нет четкого плана, который мог бы позволить проводить масштабные программы вакцинации, такие как в Великобритании или Израиле.

Напомним, Европейская комиссия в марте хочет представить предложение по "цифровому зеленому паспорту" для людей, которым была сделана прививка от коронавируса.

На прошлой неделе на саммите ЕС лидеры согласовали общий подход к внедрению к лету сертификата вакцинации, который будет действовать во всей Европе, и поручили Европейской комиссии техническую разработку.