Єврокомісія планує представити проєкт "паспорта вакцинації" вже у березні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в березні хоче представити пропозицію щодо "цифрового зеленого паспорта" для людей, яким було зроблено щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське видання Kurier.

"Для успіху цифрового зеленого паспорта нам потрібна підтримка всіх держав-членів. Ви в Німеччині також повинні створити для цього умови", - сказала фон дер Ляєн у своїй промові перед членами ХДС/ХСС в Європейському парламенті в понеділок.

Минулого тижня на саміті ЄС лідери погодили спільний підхід до запровадження до літа сертифіката вакцинації, що діятиме у всій Європі, і доручили Європейській комісії технічну розробку.

Мета полягає в тому, щоб вакциновані особи могли довести свою імунізацію захищеним від підробки способом. Це можна зробити, наприклад, за допомогою документа з QR-кодом, який можна носити з собою на папері або у смартфоні, як квиток на поїзд.

З цією метою національні системи 27 країн ЄС повинні бути пов'язані між собою.

Нагадаємо, Республіка Кіпр не відкрила в’їзд для українських туристів з 1 березня попри те, що такі плани анонсувалися у січні.

Водночас, громадяни України, які подорожують літаком, з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту.

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