Уряд затвердив кредит у Франції на 116 млн євро для купівлі 20 патрульних катерів

Кабінет міністрів схвалив здійснення зовнішніх державних запозичень на суму до 116 млн євро відповідно до угоди між Україною і Францією про виготовлення і технічну підтримку партії патрульних кораблів.

Відповідну постанову уряд прийняв на засіданні в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кабмін надав міністру фінансів Сергію Марченку повноваження на укладення кредитного договору в рамках підтримки уряду Франції для реалізації проєкту - закупівлі 20 катерів морської безпеки і охорони морських кордонів.

Фінансування включає банківську позику, гарантовану Французьким експортним агентством Bpifrance Assurance Export на суму до 76 млн євро, а також пряму позику Казначейства Франції на суму до 40 млн євро.

За інформацією Мінфіну, фінансова підтримка надається в розмірі, який становить 85% вартості контракту, а термін погашення кредитів не перевищує 10 років з урахуванням терміну вибірки кредиту.

Україна і Франція 19 листопада 2019 року підписали міжурядову угоду про виготовлення і технічну підтримку партії патрульних кораблів.