Кабмин утвердил кредит у Франции на 116 млн евро для покупки 20 патрульных катеров

Кабинет министров одобрил осуществление внешних государственных заимствований на сумму до 116 млн евро в соответствии с соглашением между Украиной и Францией об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кабмин предоставил министру финансов Сергею Марченко полномочия на заключение кредитного договора в рамках поддержки правительства Франции для реализации проекта - закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ.

Финансирование включает банковскую ссуду, гарантированную Французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на сумму до 76 млн евро, а также прямой заем Казначейства Франции на сумму до 40 млн евро.

По информации Минфина, финансовая поддержка предоставляется в размере, который составляет 85% стоимости контракта, а срок погашения кредитов не превышает 10 лет с учетом срока выборки кредита.

Украина и Франция 19 ноября 2019 года подписали межправительственное соглашение об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.