Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Турции автобус съехал в 300-метровую пропасть: 2 погибших, 24 пострадавших

В порт Одессы зашли четыре корабля НАТО

ЕС начал подготовку четвертого пакета санкций против режима Лукашенко - СМИ

В пригороде Афин протесты против произвола полиции переросли в жесткие столкновения






Кабмин утвердил кредит у Франции на 116 млн евро для покупки 20 патрульных катеров

Среда, 10 марта 2021, 14:59

Кабинет министров одобрил осуществление внешних государственных заимствований на сумму до 116 млн евро в соответствии с соглашением между Украиной и Францией об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кабмин предоставил министру финансов Сергею Марченко полномочия на заключение кредитного договора в рамках поддержки правительства Франции для реализации проекта - закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ.

Финансирование включает банковскую ссуду, гарантированную Французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на сумму до 76 млн евро, а также прямой заем Казначейства Франции на сумму до 40 млн евро.

По информации Минфина, финансовая поддержка предоставляется в размере, который составляет 85% стоимости контракта, а срок погашения кредитов не превышает 10 лет с учетом срока выборки кредита.

Украина и Франция 19 ноября 2019 года подписали межправительственное соглашение об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
powered by lun.ua