Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польське місто призупинило відносини з Тернополем через стадіон Шухевича

ЄС схвально оцінює санкції США проти Коломойського

Дипломати та політики з США та України закликали Вашингтон допомогти Україні вступити до НАТО

У Туреччині автобус з’їхав у 300-метрову прірву: 2 загиблих, 24 постраждалих






Україна пропонуватиме США нові формати взаємодії - Маркарова

Середа, 10 березня 2021, 18:29

Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, що Україна пропонуватиме США нові формати взаємодії.

Про це вона сказала під час Київського безпекового форуму, організованого фондом "Відкрий Україну", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Маркарова зазначила, що Україна планує "наповнити новим змістом" ті формати співпраці з США, які вже створені, починаючи від комісії стратегічного партнерства і закінчуючи стратегічними діалогами з різних напрямів.

Читайте також
У посольстві США назвали два головних виклики, які заважають Україні розвиватися 

Маркарова переконана, що нинішні формати взаємодії потрібно розширювати і наповнювати реальним змістом.

"Але ми також будемо ініціювати нові формати, зокрема в тих нових питаннях, а це стосується і протидії пропаганді, і кібератакам, в яких, насправді, вже Україні є що дати світу, і дати нашу стратегічному партнеру", - наголосила вона.

"Ці формати нашої спільної співпраці, в яких ми можемо бути співлідерами і долучитися до світової безпеки, ми також будемо обов'язково ініціювати", - сказала Маркарова.

Напередодні початку своєї роботи у Вашингтоні Маркарова також розповіла, чого буде домагатися від Сполучених Штатів на своїй посаді. 

Читайте також: 12 завдань для України та США: що варто зробити командам Байдена та Зеленського

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США
powered by lun.ua