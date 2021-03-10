Україна пропонуватиме США нові формати взаємодії - Маркарова

Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, що Україна пропонуватиме США нові формати взаємодії.

Про це вона сказала під час Київського безпекового форуму, організованого фондом "Відкрий Україну", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Маркарова зазначила, що Україна планує "наповнити новим змістом" ті формати співпраці з США, які вже створені, починаючи від комісії стратегічного партнерства і закінчуючи стратегічними діалогами з різних напрямів.

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Маркарова переконана, що нинішні формати взаємодії потрібно розширювати і наповнювати реальним змістом.

"Але ми також будемо ініціювати нові формати, зокрема в тих нових питаннях, а це стосується і протидії пропаганді, і кібератакам, в яких, насправді, вже Україні є що дати світу, і дати нашу стратегічному партнеру", - наголосила вона.

"Ці формати нашої спільної співпраці, в яких ми можемо бути співлідерами і долучитися до світової безпеки, ми також будемо обов'язково ініціювати", - сказала Маркарова.

Напередодні початку своєї роботи у Вашингтоні Маркарова також розповіла, чого буде домагатися від Сполучених Штатів на своїй посаді.

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