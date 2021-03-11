У Польщі звинуватили висланого дипломата РФ у поширенні коронавірусу

Висланий з Польщі російський консул був заражений коронавірусом, при цьому він брав участь у зустрічах, з’являвся в громадських місцях.

Про це заявив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

"Генеральний консул Російської Федерації у Познані Ігор Ощепков був визнаний персоною нон грата в Польщі. Згідно з процедурою, він покинув територію Польщі" - сказав Жарин.

За його словами, перед поверненням до РФ консул здійснив "низку дій і вчинків, які становили додаткову епідемічну загрозу в Польщі. Зокрема, його бачили за записом познанської демонстрації на захист опозиціонера Алєксєя Навального 23 січня.

"Консул після отримання інформації про зараження вірусом, який викликає COVID-19, не дотримувався санітарних вимог, брав участь у зустрічах, з’являвся в громадських місцях, ризикуючи життям сторонніх осіб" - заявив речник.

За його словами, поведінку російського дипломата можна оцінити як безвідповідальну і небезпечну.

Жарин зазначив, що закордонні партнери Польщі також відзначали випадки легковажного ставлення російських дипломатів до правил протидії епідемії.

Російський консул був висланий з Польщі у відповідь на нещодавню висилку Росією трьох дипломатів країн ЄС. Росіянин був оголошений персоною нон грата 8 лютого, а 20 лютого покинув територію Польщі.