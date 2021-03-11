В Польше обвинили высланного дипломата РФ в распространении коронавируса

Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, при этом он участвовал во встречах, появлялся в общественных местах.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

"Генеральный консул Российской Федерации в Познани Игорь Ощепков был признан персоной нон грата в Польше. Согласно процедуре, он покинул территорию Польши ", - сказал Жарын.

По его словам, перед возвращением в РФ консул совершил "ряд действий и поступков, которые составляли дополнительную эпидемическую угрозу в Польше. В частности, его видели за записью познаньской демонстрации в защиту оппозиционера Алексея Навального 23 января.

"Консул после получения информации о заражении вирусом, который вызывает COVID-19, не соблюдал санитарных требований, участвовал во встречах, появлялся в общественных местах, рискуя жизнью посторонних людей", - заявил он.

По его словам, поведение российского дипломата можно оценить как безответственное и опасное.

Жарын отметил, что зарубежные партнеры Польши также отмечали случаи легкомысленного отношения российских дипломатов с правилами противодействия эпидемии.

Российский консул был выслан из Польши в ответ на недавнюю высылку Россией трех дипломатов стран ЕС. Россиянин был объявлен персоной нон грата 8 февраля, а 20 февраля покинул территорию Польши.