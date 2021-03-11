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Білорусь помстилася Польщі - вигнала ще одного дипломата

Четвер, 11 березня 2021, 18:24

Білорусь, незадоволена висилкою з Польщі білоруського дипломата у відповідь на аналогічний крок Мінська, вирішила вислати ще одного польського дипломата. 

Про це повідомило МЗС Білорусі 11 березня, пише "Європейська правда". 

"У зв'язку з надмірною, асиметричною і деструктивною відповіддю Польщі на правомірне і мотивоване рішення Білорусі щодо консула Генерального консульства Польщі в Бресті Тимофеюка, а також через ігнорування відповідних прохань білоруської сторони, на підставі статей 23 і 55 Віденської конвенції про консульські зносини до польської сторони доведено рішення про недоцільність присутності на території Білорусі керівника і консула Генерального консульства Польщі в Гродно", - заявили в білоруському міністерстві.

Польській стороні вручили ноту з пропозицією цим особам покинути територію Республіки Білорусь протягом 48 годин. 

9 березня Білорусь вислала польського дипломата з консульства в Бресті за те, що 28 лютого він взяв участь в церемонії вшанування польських бійців опору часів Другої світової війни. Офіційний Мінськ вважає, що ці поляки винні у "військових злочинах" і "геноциді" проти білоруського народу.

Польща у відповідь визнала дипломата посольства Білорусі в Варшаві персоною нон грата.

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