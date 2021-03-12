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Італія введе загальнонаціональний локдаун на Великдень - ЗМІ

П'ятниця, 12 березня 2021, 13:04

Італії запровадить загальнонаціональний локдаун на пасхальні вихідні, щоб побороти новий спалах випадків коронавірусу і госпіталізацій.

Про це йдеться в проєкті указу, з яким ознайомилось агентство Reuters.

Магазини, які продають другорядні товари, будуть закриті по всій країні з 3 по 5 квітня. 

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У ці дні італійцям буде дозволено залишати свої будинки тільки з метою роботи, за станом здоров'я або через надзвичайні обставини. 

У проєкті указу також сказано, що з понеділка будуть посилені обмеження в "жовтих" регіонах країни з низьким рівнем ризику. У цих регіонах рух між містами буде суворо обмежений, ресторани та бари закриють.

Очікується, що указ буде затверджено пізніше у п'ятницю.

Італія у четвер зареєструвала майже 26 000 нових випадків коронавірусу і 373 випадки смерті.

На початку цього місяця новий уряд Маріо Драгі посилив обмеження для "червоних зон". Там закриті не тільки бари, ресторани, магазини і середні школи, а й початкові школи. Жителям наказують по можливості залишатися вдома.

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