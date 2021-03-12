Италия введет общенациональный локдаун на Пасху - СМИ

Италия введет общенациональный локдаун на пасхальные выходные, чтобы побороть новую вспышку случаев коронавируса и госпитализаций.

Об этом идет речь в проекте указа, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Магазины, которые продают второстепенные товары, будут закрыты по всей стране с 3 по 5 апреля.

В эти дни итальянцам будет разрешено покидать свои дома только с целью работы, по состоянию здоровья или в силу чрезвычайных обстоятельств.

В проекте указа также говорится, что с понедельника будут усилены ограничения в "желтых" регионах страны с низким уровнем риска. В этих регионах движение между городами будет строго ограничено, рестораны и бары закроют.

Ожидается, что указ будет утвержден позже в пятницу.

Италия в четверг зарегистрировала почти 26 000 новых случаев коронавируса и 373 случая смерти.

В начале этого месяца новое правительство Марио Драги усилило ограничения для "красных зон". Там закрыты не только бары, рестораны, магазины и средние школы, но и начальные школы. Жителям предписывают по возможности оставаться дома.