Болгарія не буде вводити новий локдаун, тому що "люди цього не хочуть" - глава МОЗ

Органи охорони здоров'я Болгарії не планують запроваджувати новий карантин бо, незважаючи на величезну кількість загиблих від COVID-19, "люди цього не хочуть".

Про це заявив міністр охорони здоров'я і кандидат в депутати від правлячої партії ГЕРБ Костадин Ангелов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Судячи з усього, на рішення уряду з приводу третьої хвилі пандемії вплинули парламентські вибори 4 квітня.

"Ми не готові до нового карантину не тому, що він невиправданий з медичної точки зору, а тому, що люди не готові. Неможливо вводити заходи там, де люди не вірять в ці заходи. Йдеться не про видачу наказу, а про забезпечення його виконання", - сказав міністр охорони здоров'я.

Болгарія в даний час стикається з найбільшою кризою COVID-19, коли рівень смертності збільшується на 53% щотижня, а рівень зараження в середньому становить 3000 нових випадків в день.

З початку пандемії померло близько 11 000 болгар, що можна порівняти з рівнем смертності у Великій Британії. Однак уряд як і раніше відмовляється посилювати обмеження.