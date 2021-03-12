Канцлер Австрії: вакцини в ЄС розподіляються нерівномірно

Дози вакцини від коронавірусу не розподіляють рівномірно в Євросоюзі відповідно до чисельності населення країн-членів, як було погоджено блоком.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Курц заявив, що, хоча лідери ЄС погодилися з принципом розподілу відповідно до чисельності населення, керівники кампанії по вакцинації в Брюсселі уклали угоди з фармацевтичними компаніями, які суперечили цим принципом.

"Всі ми знаємо, що в червні ЄС замовив вакцини для всіх країн-членів. В останні кілька тижнів багато були вражені прогресом вакцинації в Данії і тим, чому в Латвії вакцинується так мало", - сказав Курц.

За його словами, спочатку думали, що це пов'язано зі швидкістю вакцинації, але, за словами канцлера, це не так. "Складається картина, що Мальта отримає в три рази більше доз вакцини, ніж Болгарія. Якщо така тенденція збережеться, виникне величезна нерівність", - зазначив він.

За словами Курца, Австрія отримала близько 1,2 мільйона доз вакцини.

Нагадаємо, австрійська влада призупинила щеплення партією вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca в якості запобіжного заходу при розслідуванні смерті однієї людини і хвороби іншої після щеплень.