Канцлер Австрии: вакцины в ЕС распределяются неравномерно

Дозы вакцины от коронавируса не распределяются равномерно в Евросоюзе в соответствии с численностью населения стран-членов, как было согласовано блоком.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Курц заявил, что, хотя лидеры ЕС согласились с принципом распределения в соответствии с численностью населения, руководители кампании по вакцинации в Брюсселе заключили соглашения с фармацевтическими компаниями, которые противоречили этому принципу.

"Все мы знаем, что в июне ЕС заказал вакцины для всех стран-членов. В последние несколько недель многие были поражены прогрессом вакцинации в Дании и тем, почему в Латвии вакцинируется так мало", - сказал Курц.

По его словам, сначала думали, что это связано со скоростью вакцинации, но, по словам канцлера, это не так. "Создается картина, Мальта получит в три раза больше доз вакцины, чем Болгария. Если такая тенденция сохранится, возникнет огромное неравенство", - отметил он.

По словам Курца, Австрия получила около 1,2 миллиона доз вакцины.

Напомним, австрийская власть приостановила прививки партией вакцины против COVID-19 от AstraZeneca в качестве меры пресечения при расследовании смерти одного человека и болезни другой после прививок.