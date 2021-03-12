Угорщина вийшла на друге місце в ЄС за темпами вакцинації

Угорщина займає другу позицію в ЄС за темпами вакцинації у блоці.

Про це повідомило агентство Associated Press, пише "Європейська правда".

Станом на п'ятницю 11,9% дорослого населення Угорщини отримали хоча б одну дозу вакцини.

Це другий за величиною показник вакцинації в 27 країнах-членах ЄС після Мальти. Він значно перевищує середній показник по ЄС, який складає 7%.

За даними Університету Джонcа Хопкінса, з п'ятьма вакцинами, які отримали дозвіл на використання в Угорщині, понад 1,2 мільйона угорців отримали щеплення в країні з населенням менше 10 мільйонів. Жодна країна ЄС не схвалила стільки вакцин, скільки Угорщина.

У лютому країна стала першою в ЄС, яка почала використовувати китайську вакцину Sinopharm і російську "Спутник V". Також Угорщина застосовує вакцини від AstraZeneca, Pfizer/Biontech та Moderna, схвалені регулятором ЄС.

За інформацією університету Джонса Хопкінса, Угорщина займає 7-е місце в світі за рівнем смертності серед заражених COVID-19 на 1 млн осіб.

Всього за час пандемії в Угорщині діагностували понад 498 тисяч випадків коронавірусу, померли 16 тисяч 627 інфікованих.



































