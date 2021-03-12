Венгрия вышла на второе место в ЕС по темпам вакцинации

Венгрия занимает вторую позицию в ЕС по темпам вакцинации в блоке.

Об этом сообщило агентство Associated Press, пишет "Европейская правда".

По состоянию на пятницу 11,9% взрослого населения Венгрии получило хотя бы одну дозу вакцины.

Это второй по величине показатель вакцинации в 27 странах-членах ЕС после Мальты. Он значительно превышает средний показатель по ЕС, который составляет 7%.

По данным Университета Джонcа Хопкинса, с пятью вакцинами, которые получили разрешение на использование в Венгрии, более 1,2 миллиона венгров получили прививки в стране с населением менее 10 млн человек. Ни одна страна ЕС не одобрила столько вакцин, сколько Венгрия.

В феврале страна стала первой в ЕС, которая начала использовать китайскую вакцину Sinopharm и русскую "Спутник V". Также Венгрия применяет вакцины от AstraZeneca, Pfizer/Biontech и Moderna, одобренные регулятором ЕС.

По информации университета Джонса Хопкинса, Венгрия занимает седьмое место в мире по уровню смертности среди зараженных COVID-19 на 1 млн человек.

Всего за время пандемии в Венгрии диагностировали более 498 000 случаев коронавируса, умерли 16 000 627 инфицированных.