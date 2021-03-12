Євросоюз планує визнавати "паспорти вакцинації" лише для затверджених у ЄС вакцин - ЗМІ

Євросоюз планує визнавати "паспорти вакцинації", що мають на меті спростити вільне пересування у межах блоку, лише у разі щеплення вакцинами, затвердженими регулятором ЄС.

Як пише "Європейська прадва", про це повідомляє Euronews з посиланням на свої джерела.

Згодом цю інформацію нібито підтвердила єврокомісарка з внутрішніх справ Івла Йоганссон.

Читайте також Президентка Єврокомісії: уряди ЄС мають негайно почати роботу над паспортами вакцинації

Як розповів неназваний співрозмовник Euronews, єврокомісар з правових питань Дідьє Рейндерс дав зрозуміти, що країни-члени можуть за власним рішенням вакцинувати своїх жителів іншими вакцинами, але тоді вони не зможуть претендувати на паспорт вакцинації як потенційну перепустку для вільних поїздок. Це пов'язано з тим, що ЄС не може бути впевнений у якості цих вакцин.

Єврокомісар при цьому визнав, що для Єврокомісії головними викликами щодо майбутніх паспортів вакцинації залишається захист даних та питання дискримінації, адже не всі люди зможуть одразу отримати доступ до вакцини.

Застосування "зелених сертифікатів" планується виключно до кінця пандемії коронавірусу.

На цей час у ЄС затверджені чотири вакцини - Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna та Johnson&Johnson (Janssen).

Нагадаємо, дві країни-члени ЄС самостійно закупили й інші вакцини - Угорщина використовує також китайську та російську "Спутник V". Нещодавно "Спутник V" закупила Словаччина, що призвело до глибокої політичної кризи.