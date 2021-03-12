Евросоюз планирует признавать "паспорта вакцинации" только для утвержденных в ЕС вакцин - СМИ

Евросоюз планирует признавать "паспорта вакцинации", имеющие целью упростить свободное передвижение в пределах блока, только в случае прививки вакцинами, утвержденными регулятором ЕС.

Как пишет "Европейская прадва", об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники.

Впоследствии эту информацию якобы подтвердила еврокомиссар по внутренним делам Ивла Йоханссон.

Как рассказал неназванный собеседник Euronews, еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейндерс дал понять, что страны-члены могут по собственному решению вакцинировать своих жителей другими вакцинами, но тогда они не смогут претендовать на паспорт вакцинации как потенциальный пропуск для свободных поездок. Это связано с тем, что ЕС не может быть уверен в качестве этих вакцин.

Еврокомиссар при этом признал, что для Еврокомиссии главными вызовами относительно будущих паспортов вакцинации является защита данных и вопросы дискриминации, ведь не все люди смогут сразу получить доступ к вакцине.

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Применение "зеленых сертификатов" планируется исключительно до завершения пандемии коронавируса.

В настоящее время в ЕС утверждены четыре вакцины - Pfizer / BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson (Janssen).

Напомним, две страны-члены ЕС самостоятельно закупили и другие вакцины - Венгрия использует также китайскую вакцину и российскую "Спутник V". Недавно "Спутник V" закупила Словакия, что привело к глубокому политическому кризису.