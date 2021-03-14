Адміністрація Байдена більше місяця не може встановити контакт з КНДР

Адміністрація президента США Джо Байдена заявляє, що намагається зв'язатися з урядом Північної Кореї з лютого, але досі не отримала відповіді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За словами офіційних осіб, Вашингтон намагався зв'язатися з Пхеньяном декількома способами, щоб запобігти ескалації напруженості.

Спроби США зв'язатися з Пхеньяном включали "Нью-Йоркський канал" - через північнокорейське представництво при ООН.

Офіційний представник США повідомив, що було "кілька спроб" налагодити контакт з Північною Кореєю, але ніяких значимих контактів не було понад 12 місяців, включаючи велику частину останнього року президентства Дональда Трампа.

Державні ЗМІ Північної Кореї досі не визнали, що Джо Байден став президентом США.

Байден вже оголосив про перегляд політики щодо Північної Кореї, оприлюднення якої очікується у квітні.

Він наголосив на необхідності ядерного роззброєння Північної Кореї, перш ніж можна буде послабити жорсткі економічні санкції США і ООН.

Північнокорейський лідер продовжував підкреслювати військовий потенціал своєї країни, заявляючи про розробку більш точних ракет великої дальності, надвеликих боєголовок, супутників-шпигунів і атомного підводного човна.

Водночас він закликав США відмовитися від "ворожої політики".