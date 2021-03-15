В ЄС є прихильники схвалення російської вакцини "Спутник V" – Reuters

Уряди Європейського Союзу розглядають можливість початку переговорів з розробниками російської вакцини "Спутник V", заявив посадовець ЄС, який веде переговори з виробниками вакцин проти коронавірусу від імені ЄС.

З посадовцем, який говорив на умовах анонімності, поспілкувалось агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Відзначається, що для запуску процесу будуть потрібні запити від чотирьох країн ЄС.

ЄС підписав угоди з шістьма західними виробниками вакцин і почав переговори ще з двома. На даний момент він схвалив чотири вакцини, але збої у виробництві сповільнили його кампанію з вакцинації, і деякі держави-члени шукають свої власні рішення, як пришвидшити щеплення.

У Євросоюзі Угорщина і Словаччина вже купили російську вакцину, а Чехія виявила таку зацікавленість. За словами європейського посадовця, Італія розглядає можливість використання найбільшого в країні біореактора з виробництва вакцин на заводі ReiThera недалеко від Риму для виробництва "Спутник V".

Інший посадовець ЄС сказав, що завод ReiThera згадувався італійськими офіційними особами як можливий об'єкт для виробництва вакцин проти COVID-19, вироблених іншими компаніями, а не тільки вітчизняними.

Компанія ReiThera, 30% якої належить державі, і яка розробляє власний препарат від COVID-19, відмовилася від коментарів.

Прессекретар міністерства промисловості Італії відмовилася коментувати розмови про можливе використання заводу ReiThera для створення "Спутник V". Але вона сказала: "Ми будемо виробляти всі авторизовані вакцини всюди, де це можливо".

Якщо Рим погодиться на угоду з ReiThera, це буде найзначнішим схваленням для російської вакцини "Спутнік V", що затьмарить угоди, підписані Москвою з іншими країнами, такими як Бразилія, Аргентина та Індія.

Берлін також висловив зацікавленість у виробництві "Спутника V" в Німеччині у разі, якщо вакцина буде схвалена.

Російський фонд прямих інвестицій заявив, що обговорює операції з виробництва вакцини з декількома країнами ЄС.

Як повідомлялось, Італія може стати першою країною ЄС, яка буде виробляти на своїй території російську вакцину "Спутник V".

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