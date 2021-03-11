Іспанська фармкомпанія заявила про бажання виробляти вакцину "Спутник V"

Іспанська біофармацевтична група Zendal звернулася до міністра промисловості Іспанії із заявою про свою зацікавленість у виробництві російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V" в країні.

Про це заявив представник міністерства, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Лист Zendal міністру промисловості Реєсу Марото було надіслано в Міністерство охорони здоров'я, повідомив речник відомства.

Раніше в середу МОЗ Іспанії заявили, що їм не відомо про якісь контракти на виробництво "Спутник V" всередині країни після того, як Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) заявив, що уклав угоди в Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.

Посольство Росії в Мадриді у вівторок увечері повідомило в Твіттері, що іспанська компанія IberAtlantic веде переговори про потенційну угоду з РФПІ і Zendal щодо виробництва "Спутник V" в північно-західному регіоні Галісії.

У середу на запитання про потенційну зацікавленість у виробництві російської вакцини представник Zendal відмовилася підтвердити або спростувати переговори, заявивши, що компанія отримала кілька пропозицій щодо вакцин, але вони залишаються конфіденційними до завершення переговорів.

IberAtlantic, міжнародна інвестиційна консалтингова компанія, що також базується в Галісії і має ділові зв'язки з Росією, виступає як місцевий партнер РФПІ в Іспанії, повідомив її виконавчий директор Педро Муріно.

Муріно також є почесним генеральним консулом Росії в Галісії. Він сказав, що переговори з пошуку іспанського виробника просуваються "в хорошому ритмі і, ймовірно, приведуть до (підписання) контракту".

Як повідомлялось, Італія може стати першою країною ЄС, яка буде виробляти на своїй території російську вакцину "Спутник V".

Угоду про виробництво вакцини в Італії підписали Російський фонд прямих інвестицій, який володіє патентом на вакцину, і швейцарська компанія Adienne Pharma & Biotech, яка базується у Ломбардії.

В уряді Італії заявили, що не знали про цей контракт.

У Франції заявили, що жодна компанія не підписувала контракт з Росією на виробництво вакцини від коронавірусу "Спутник V".

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