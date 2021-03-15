У лікарнях Польщі лишаються 16 українців, постраждалих в аварії автобуса

Станом на 15 березня у лікарнях Підкарпатського воєводства Польщі після автокатастрофи українського автобуса 6 березня продовжують перебувати 16 громадян України, двоє з яких – у дуже важкому стані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Чотирьох українців планують виписати у понеділок, ще не менше п’яти осіб – до кінця тижня, повідомив генконсул України у Любліні Василь Павлюк.

"Зараз у лікарнях ще перебувають 16 осіб, двоє з яких – у дуже тяжкому стані. Сьогодні упродовж дня буде виписано чотирьох осіб",- повідомив Павлюк.

Він додав, що з двох українців у важкому стані одна пацієнтка лікарні в Перемишлі перебуває в комі, а пацієнта лікарні з міста Любачув планують у понеділок транспортувати гелікоптером до лікарні в Жешуві.

У вівторок та подальші дні з лікарень планують виписати ще не менше п’ятьох осіб. У деяких випадках їх перевезення в Україну вимагатиме спеціального транспорту. Як повідомив Павлюк, з органами влади регіонів, звідки походять постраждалі, вирішуватиметься питання щодо виділення транспорту для їх перевезення додому.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон", в якому перебували 57 громадян України потрапив у ДТП, в результаті чого загинули 5 осіб та 35 осіб госпіталізовані до лікувальних закладів.

За сприяння консулів 24 людини відправили в Україну.

Як повідомлялося, прокуратура Польщі висунула звинувачення одному з водіїв українського автобуса.