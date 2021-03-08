Аварія українського автобуса в Польщі: водію висунули звинувачення

Прокуратура Польщі висунула звинувачення одному з водіїв українського автобуса, який зазнав аварії у Підкарпатському воєводстві, в результаті чого загинули 5 осіб

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на PAP.

Прокуратура звинувачує 48-річного Володимира К. у ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті, що призвело до смерті людей. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Водій перебуває у лікарні, де його вже допитали. За даними слідства, ймовірною причиною аварії став маневр, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку.

Дані тахографу свідчать, що автобус їхав зі швидкістю 96-97 кілометрів на годину, що дозволено для тієї ділянки дороги, але вона була зависокою для запланованого повороту направо.

Сам обвинувачений заявив, що не пам'ятає, як сталася аварія, і перебуває у поганому емоційному стані. Йому заборонено виїжджати з Польщі. При цьому обвинуваченому залишили паспорт, але правоохоронці відвідуватимуть його щодня для контролю.

Також у якості свідка було допитано другого водія, Степана К. Він не керував автобусом у момент аварії. Деталі розмови з ним поки невідомі.

Нагадаємо, аварія з українським автобусом, який виконував рейс Познань-Херсон, сталася у ніч на 6 березня на автостраді А4.

57 людей подорожували автобусом, у тому числі двоє водіїв. Загинули 5 людей, 26 пасажирів були госпіталізовані, серед них четверо - у важкому стані.