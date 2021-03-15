В больницах Польши остаются 16 украинцев, пострадавших в аварии автобуса

По состоянию на 15 марта в больницах Подкарпатского воеводства Польши после автокатастрофы украинского автобуса 6 марта продолжают находиться 16 граждан Украины, двое из которых - в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Четырех украинцев планируют выписать в понедельник, еще не менее пяти человек - до конца недели, сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"Сейчас в больницах еще находятся 16 человек, двое из которых - в очень тяжелом состоянии. Сегодня в течение дня будут выписаны четыре человека", - сообщил Павлюк.

Он добавил, что из двух украинцев в тяжелом состоянии одна пациентка больницы в Перемышле находится в коме, а пациента больницы из города Любачув планируют в понедельник транспортировать вертолетом в больницу в Жешуве.

Во вторник и последующие дни из больниц планируют выписать еще не менее пяти человек. В некоторых случаях их перевозка в Украину потребует специального транспорта. Как сообщил Павлюк, с органами власти регионов, где живут пострадавшие, будет решаться вопрос о выделении транспорта для их перевозки домой.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус "Познань-Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 были госпитализированы в лечебные учреждения.

При содействии консулов ​​24 человека отправили в Украину.

Как сообщалось, прокуратура Польши выдвинула обвинения одному из водителей украинского автобуса.