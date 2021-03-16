Британія згадала загрозу РФ та допомогу Україні в новій стратегії безпекової політики

Британія очікує, що Росія у найближчому майбутньому залишиться серйозною загрозою, та продовжить стримувати її - як і допомагати Україні посилювати свою стійкість, поруч з іншими країнами Східної Європи.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у підготовленому урядом стратегічному огляді "Глобальна Британія у конкурентну епоху", який оприлюднили сьогодні.

114-сторінковий документ називають наймасштабнішим подібним оглядом з часів "холодної війни". У ньому викладені очікувані виклики та стратегію Британії у сфері безпеки, оборони, розвитку та зовнішньої політики.

В огляді зазначають, що Росія "і надалі залишатиметься найбільш гострою прямою загрозою для Британії", та вочевидь і далі буде активно відстоювати свої інтереси у сусідніх європейських країнах. Росію поруч з Іраном та Північною Кореєю згадують як країни, чия опортуністична політика є одним з ключових факторів погіршення безпекової ситуації у світі та послаблення міжнародного порядку.

"Сполучене Королівство поважає народ, культуру та історію Росії. Проте доки наші відносини з її владою не покращаться, ми будемо провадити активну політику стримування та захисту від усього спектру загроз, що надходять від РФ", - зазначають у документі.

Британія планує спільно із союзниками НАТО забезпечувати відповідь на такі загрози, поєднуючи свої військові, дипломатичні та контррозвідувальні інструменти задля підтримки колективної безпеки.

"Ми будемо дотримуватися міжнародних норм і правил та притягати Росію до відповідальності за їх порушення, співпрацюючи з міжнародними партнерами - як після атаки у Солсбері.

Ми також будемо підтримувати інші країни Східної Європи та ширшого регіону задля розбудови їхньої стійкості до загроз, включно з Україною, де ми продовжимо (допомагати з) розбудовою спроможності її Збройних сил", - додають у тексті.

Читайте також: Посол Британії в Україні: Ви робите не все і кажете: "А тепер ми хочемо ПДЧ в НАТО!"