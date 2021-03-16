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Лукашенко створив комісію, що дає старт конституційній реформі

Вівторок, 16 березня 2021, 18:50

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав наказ про створення Конституційної комісії, яка має напрацювати проєкт змін до Конституції Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне інформагентство "БЕЛТА".

Формально цей наказ реалізовує рішення VI Всебілоруського народного зібрання, що відбулося 11-12 лютого. 

До складу Конституційної комісії включили 36 осіб - представників державних органів, включно з трьома сенаторами і трьома депутатами, юристів та представників громадських об’єднань. 

Очолить комісію глава Конституційного суду Петро Міклашевич.

До 1 серпня 2021 року комісія має подати президентові напрацьовані пропозиції про зміну Конституції, які згодом мають винести на референдум. 

Білоруська служба "Радіо Свобода" уточнює, що представників опозиції та демократичної громадськості у складі немає. 

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