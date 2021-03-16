Лукашенко створив комісію, що дає старт конституційній реформі
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав наказ про створення Конституційної комісії, яка має напрацювати проєкт змін до Конституції Білорусі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне інформагентство "БЕЛТА".
Формально цей наказ реалізовує рішення VI Всебілоруського народного зібрання, що відбулося 11-12 лютого.
До складу Конституційної комісії включили 36 осіб - представників державних органів, включно з трьома сенаторами і трьома депутатами, юристів та представників громадських об’єднань.
Очолить комісію глава Конституційного суду Петро Міклашевич.
До 1 серпня 2021 року комісія має подати президентові напрацьовані пропозиції про зміну Конституції, які згодом мають винести на референдум.
Білоруська служба "Радіо Свобода" уточнює, що представників опозиції та демократичної громадськості у складі немає.
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