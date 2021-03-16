Лукашенко создал комиссию, которая дает старт конституционной реформе
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал приказ о создании Конституционной комиссии, которая должна разработать проект изменений в Конституцию Беларуси.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное информагентство "БЕЛТА".
Формально этот приказ реализует решения VI Всебелорусского народного собрания, которое состоялось 11-12 февраля.
В состав Конституционной комиссии включили 36 человек - представителей государственных органов, включтельно с тремя сенаторами и тремя депутатами, юристов и представителей общественных объединений.
Возглавит комиссию глава Конституционного суда Петр Миклашевич.
К 1 августа 2021 года комиссия должна представить президенту наработанные предложения об изменении Конституции, которые впоследствии должны вынести на референдум.
Белорусская служба "Радио Свобода" уточняет, что представителей оппозиции и демократической общественности в составе нет.
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