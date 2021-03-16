Мая Санду запропоновала нову кандидатуру прем’єра

Президентка Молдови Мая Санду висунула нового кандидата на посаду прем’єра - виконуючого обов’язки лідера її партії "Дія та Солідарність" Ігоря Гросу, якого очікувано не підтримають, відкривши можливість для дострокових парламентських виборів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це вона оголосила 16 березня після консультацій з парламентськими групами і фракціями.

Це є черговою спробою Маї Санду добитися дострокового розпуску парламенту.

За Конституцією Молдови, президент отримує право розпустити парламент у двох випадках: у разі неможливості формування уряду або блокування протягом трьох місяців прийняття законів і якщо парламент як мінімум двічі відхилив запропонований йому склад уряду в 45-денний термін після внесення відповідної пропозиції.

Нагадаємо, Санду раніше запропонувала формальну кандидатку - ексочільницю Мінфіну Наталію Гавріліцу, яка не приховувала, що не хоче, щоби парламент її підтримав, і зрештою депутати не дали за неї голосів. Після того партія Ігоря Додона та їхні союзники з "Шор" і Pentru Moldova висунули свою кандидатку - Маріану Дурлештяну. Але пропонувати кандидатуру на посаду прем’єра може лише президент, тому голосування за неї було неможливим без згоди Маї Санду.

Мая Санду повторно висунула кандидатуру Гавріліци, щоби її знову не підтримали і відкрили можливість для дострокових виборів - але Конституційний суд визнав це неконституційним.

16 березня Маріана Дурлештяну заявила, що відкликає свою кандидатуру.

"Я взяла до уваги рішення пані Дурлештяну, і, оскільки зараз немає кандидата, якого би підтримала парламентська більшість, я пропоную кандидатуру Ігоря Гросу на посаду прем’єр-міністра", - заявила Мая Санду. Вона уточнила, що дізналася про рішення Дурлештяну після перемовин з "Партією соціалістів" Ігоря Додона.

Президентка зазначила, що 70% громадян підтримують проведення дострокових парламентських виборів та висловила сподівання, що епідеміологічна ситуація влітку дозволить їх провести.

Детальніше про ситуацію у Молдові - у статті: Шахи з елементами зоології: як Додон та Санду б'ються за владу у Молдові.