Мая Санду предложила новую кандидатуру премьера

Президенткой Молдовы Мая Санду выдвинула нового кандидата на пост премьера - исполняющего обязанности лидера ее партии "Действие и Солидарность" Игоря Гросу, которого ожидаемо не поддержат, открыв возможность для досрочных парламентских выборов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом она объявила 16 марта после консультаций с парламентскими группами и фракциями.

Это очередная попытка Маи Санду добиться досрочного роспуска парламента.

Согласно Конституции Молдовы, президент получает право распустить парламент в двух случаях: в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов и если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства в 45-дневный срок после внесения соответствующего предложения.

Напомним, Санду ранее предложила формальную кандидатку - ексглаву Минфина Наталью Гаврилицу, которая не скрывала, что не хочет, чтобы парламент ее поддержал, и в итоге депутаты не дали за нее голосов. После того партия Игоря Додона и их союзники из "Шор" и Pentru Moldova выдвинули свою кандидатку - Мариану Дурлештяну. Но предлагать кандидатуру на пост премьера может только президент, поэтому голосование за нее было невозможным без согласия Маи Санду.

Мая Санду повторно выдвинула кандидатуру Гаврилицы, чтобы ее снова не поддержали и открылась возможность для досрочных выборов - но Конституционный суд признал это неконституционным.

16 марта Марианна Дурлештяну заявила, что отзывает свою кандидатуру.

"Я приняла во внимание решение госпожи Дурлештяну, и, поскольку сейчас нет кандидата, которого бы поддержало парламентское большинство, я предлагаю кандидатуру Игоря Гросу на должность премьер-министра", - заявила Мая Санду. Она уточнила, что узнала о решении Дурлештяну после переговоров с "Партией социалистов" Игоря Додона.

Президент отметила, что 70% граждан поддерживают проведение досрочных парламентских выборов и выразила надежду, что эпидемиологическая ситуация летом позволит их провести.

Подробнее о ситуации в Молдове - в статье: Шахматы с элементами зоологии: как Додон и Санду бьются за власть в Молдове.