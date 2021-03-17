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Україна відновлює експорт м‘яса птиці до ЄС

Середа, 17 березня 2021, 12:54

Україна відновлює експорт м‘яса птиці до Європейського Союзу, призупинений взимку.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка, інформує "Європейська правда". 

Качка нагадав, що під час зимових місяців в Україні трапилося кілька випадків високопатогенного грипу птиці і на період зонування цих випадків експорт був зупинений.

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"Процедура зонування і відновлення експорту є так само простою, як порятунок Бріджит Джонс з тайської в‘язниці - безліч дзвінків, узгоджень і погоджень в усіх європейських країнах. Лише кілька тижнів і експорт відновлено", - написав Качка у Facebook.

Він додав, що це "ознака нормальної, якісної і дружньої взаємодії між Україною і ЄС".

Качка також зауважив цікавий факт, що багатостраждальний Шулявський міст у Києві потрапив у право ЄС.

"Опис меж районів зонування включає також перетин вулиці Довженка і проспекту Перемоги, тобто Шулявський міст. Тепер відомий на всю країну невтомний міст ще і в Офіційному віснику ЄС згадано", - зазначив торговий представник.

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів повідомила про призупинення ввезення з України до ЄС м’яса птиці 23 січня, заявивши про недотримання Євросоюзом попередніх домовленостей.

В середині лютого Євросоюз частково зняв заборону на ввезення м‘яса птиці з усієї території України.

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