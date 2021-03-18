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У Фінляндії на кордонах запроваджують обов’язкове тестування на коронавірус

Четвер, 18 березня 2021, 11:31

У південній Фінляндії вводять обов'язкове тестування на кордоні з 18 по 31 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Регіональна влада південної Фінляндії прийняла рішення про обов'язковий медичний огляд осіб, які прибувають в країну з-за кордону. В ході огляду людина повинна пред'явити негативний результат тесту, зробленого протягом останніх трьох діб, або довідку про перенесений за останні пів року COVID-19. Якщо такої довідки немає, людину можуть направити на тест.

Рішення стосується, зокрема, прикордонних пунктів у Ваалімаа, в аеропорту Гельсінкі-Вантаа і в морських портах Гельсінкі. Обов'язкову медичну перевірку проходитимуть усі, хто прибуває з країн, де заражуваність коронавірусом за останні два тижні була вища 25 випадків на сто тисяч населення. На практиці це стосується майже всіх країн. Нові вимоги для в'їзду в країну діють з 18 березня до кінця місяця.

Від обов'язкового медичного огляду звільняються тільки транзитні авіапасажири, а також водії вантажного транспорту та інші зайняті в логістичній галузі люди, якщо вони перетинають кордон по роботі.

Відмова від обов'язкового медичного контролю може призвести до штрафу або тюремного ув'язнення на термін до трьох місяців.

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Фінляндія
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