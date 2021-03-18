В Финляндии на границах вводят обязательное тестирование на коронавирус

В южной Финляндии вводят обязательное тестирование на границе с 18 по 31 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Региональные власти южной Финляндии приняли решение об обязательном медицинском освидетельствовании лиц, прибывающих в страну из-за рубежа. В ходе осмотра человек должен предъявить отрицательный результат теста, сделанного в течение последних трех суток, или справку о перенесенном за последние полгода COVID-19. Если такой справки нет, человека могут направить на тест.

Решение касается, в частности, пограничных пунктов в Ваалимаа, в аэропорту Хельсинки-Вантаа и в морских портах Хельсинки. Обязательную медицинскую проверку будут проходить все, кто прибывает из стран, где заражаемость коронавирусом за последние две недели была выше 25 случаев на сто тысяч населения. На практике это касается почти всех стран. Новые требования для въезда в страну действуют с 18 марта до конца месяца.

От обязательного медицинского освидетельствования освобождаются только транзитные авиапассажиры, а также водители грузового транспорта и другие занятые в логистической отрасли люди, если они пересекают границу по работе.

Отказ от обязательного медицинского контроля может привести к штрафу или тюремному заключению на срок до трех месяцев.