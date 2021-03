Посол України в ЄС вважає за можливе зупинити "Північний потік-2"

Посол України в ЄС Микола Точицький стверджує, що ще не пізно зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ще не пізно зупинити "Північний потік-2". Він не сприяє ні енергетичній безпеці ЄС, ні його зеленому курсу. Все що він робить робить – підсилює гібридне озброєння РФ. Від відчайдушних суперечок немає жодної користі. Жодна пакетна угода не може гарантувати безпеку України, Польщі та інших демократичних країн у регіоні, якщо вона буде завершена" - написав він у Twitter.

It's not too late to #StopNordStream2. It contributes neither to🇪🇺energy security nor to #GreenDeal. All it does-reinforces🇷🇺hybrid weaponry. There is no use for desperate arguments. No package deal can warrant🇺🇦🇵🇱&other democratic nations' security in the region if it's complete pic.twitter.com/HdAy7QrqRD