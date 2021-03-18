Посол України в ЄС вважає за можливе зупинити "Північний потік-2"

Посол України в ЄС Микола Точицький стверджує, що ще не пізно зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ще не пізно зупинити "Північний потік-2". Він не сприяє ні енергетичній безпеці ЄС, ні його зеленому курсу. Все що він робить робить – підсилює гібридне озброєння РФ. Від відчайдушних суперечок немає жодної користі. Жодна пакетна угода не може гарантувати безпеку України, Польщі та інших демократичних країн у регіоні, якщо вона буде завершена" - написав він у Twitter.

It's not too late to #StopNordStream2. It contributes neither to🇪🇺energy security nor to #GreenDeal. All it does-reinforces🇷🇺hybrid weaponry. There is no use for desperate arguments. No package deal can warrant🇺🇦🇵🇱&other democratic nations' security in the region if it's complete pic.twitter.com/HdAy7QrqRD — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) March 18, 2021

Нагадаємо, віцепрезидент Європейської комісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2".

Спорудження російського газопроводу вже на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

За інформацією німецьких ЗМІ, уряд Німеччини і парламентські фракції правлячої коаліції розглядають чотири варіанти подальшого розвитку подій з газопроводом "Північний потік-2" на тлі загрози санкцій США.