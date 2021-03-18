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Посол Украины в ЕС считает возможным остановить "Северный поток-2"

Четверг, 18 марта 2021, 12:52

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий утверждает, что еще не поздно остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Еще не поздно остановить "Северный поток-2". Он не способствует ни энергетической безопасности ЕС, ни его зеленому курсу. Все, что он делает - усиливает гибридное вооружение РФ. От отчаянных споров нет никакой пользы. Ни одно пакетное соглашение не может гарантировать безопасность Украины, Польши и других демократических стран в регионе, если он будет завершен", - написал он в Twitter.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2".

Строительство российского газопровода уже на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом "Северный поток-2" на фоне угрозы санкций США.

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