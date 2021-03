Посол Украины в ЕС считает возможным остановить "Северный поток-2"

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий утверждает, что еще не поздно остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Еще не поздно остановить "Северный поток-2". Он не способствует ни энергетической безопасности ЕС, ни его зеленому курсу. Все, что он делает - усиливает гибридное вооружение РФ. От отчаянных споров нет никакой пользы. Ни одно пакетное соглашение не может гарантировать безопасность Украины, Польши и других демократических стран в регионе, если он будет завершен", - написал он в Twitter.

It's not too late to #StopNordStream2. It contributes neither to🇪🇺energy security nor to #GreenDeal. All it does-reinforces🇷🇺hybrid weaponry. There is no use for desperate arguments. No package deal can warrant🇺🇦🇵🇱&other democratic nations' security in the region if it's complete pic.twitter.com/HdAy7QrqRD