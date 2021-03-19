У Молдові кандидатом у прем’єри висунули посла в Росії

У Молдові парламентська більшість, до якої входять соціалісти і депутати групи Pentru Moldova за участі партії "Шор", запропонувала посла Молдови в Росії Владіміра Головатюка кандидатом в прем'єри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

З 2014 по 2020 рік Головатюк був депутатом від Партії соціалістів, очолюючи в парламенті комісію з питань бюджету та фінансів. В грудні 2020 року уряд затвердив його кандидатуру на посаду посла Молдови в Росії.

Головатюк заявив, що погодився стати кандидатом у прем’єри, оскільки, "хоч і перебуває за тисячу кілометрів від рідного дому, володіє всією ситуацією, в якій знаходиться країна". "Перед нею стоять серйозні виклики", - заявив він.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду домагається скликання позачергових виборів в країні. У цій спробі вона висунула нового кандидата на посаду прем’єра - виконуючого обов’язки лідера її партії "Дія та Солідарність" Ігоря Гросу, якого очікувано не підтримають.

17 березня депутати від соціалістів звернулися до Конституційного суду з вимогою призупинити дію указу Санду про призначення Гросу кандидатом на пост прем'єр-міністра.

Санду раніше запропонувала формальну кандидатку - ексочільницю Мінфіну Наталію Гавріліцу, яка не приховувала, що не хоче, щоби парламент її підтримав, і зрештою депутати не дали за неї голосів.

За Конституцією Молдови, президент отримує право розпустити парламент у двох випадках: у разі неможливості формування уряду або блокування протягом трьох місяців прийняття законів і якщо парламент як мінімум двічі відхилив запропонований йому склад уряду в 45-денний термін після внесення відповідної пропозиції.

Детальніше про ситуацію у Молдові - у статті: Шахи з елементами зоології: як Додон та Санду б'ються за владу у Молдові.