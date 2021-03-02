ЄС розраховує на постійні пункти контролю в Північній Ірландії до літа 2021 року

Європейська комісія, як і раніше, очікує, що до середини цього року в Північній Ірландії будуть створені постійні пости прикордонного контролю у зв'язку з виходом Великої Британії з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міністр Північної Ірландії з питань сільського хазяйства минулої п'ятниці опублікував спірний наказ про зупинку робіт з будівництва постів прикордонного контролю і припинення набору інспекторів.

Постійні об'єкти повинні бути побудовані в портах Белфаст, Ларн, Ворренпойнт і Фоїл в Північній Ірландії, але ці проєкти все ще знаходяться на стадії проєктування і підготовки.

Але Комісія заявила, що минулого тижня її запевнили, що рішення міністра не вплине на перевірки після Brexit, які вже проводяться в Північній Ірландії в перепрофільованих портових будівлях та інших тимчасових об'єктах.

"Ми очікуємо такої ж прихильності, коли йдеться про зобов'язання уряду Британії відповідно до протоколу щодо постійних об'єктів, які необхідно ввести в дію... до середини 2021 року", - сказав Феррі.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу запросила згоду Європейського парламенту на укладення угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС та Великою Британією і угоди про безпеку інформації.

Як відомо, Британія залишила Європейський Союз 31 січня 2020 року, і 1 лютого 2020 року набула чинності Угода про вихід, а перехідний період тривав до 31 грудня 2020 року.