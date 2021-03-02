ЕС рассчитывает на постоянные пункты погранконтроля в Северной Ирландии к лету 2021-го

Европейская комиссия по-прежнему ожидает, что до середины этого года в Северной Ирландии будут созданы постоянные посты пограничного контроля в связи с выходом Великобритании из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Министр Северной Ирландии по вопросам сельского хозяйства в прошлую пятницу опубликовал спорный приказ об остановке работ по строительству постов погранконтроля и прекращению набора инспекторов.

Постоянные объекты должны быть построены в портах Белфаст, Ларн, Уорренпойнт и Фойл в Северной Ирландии, но эти проекты все еще находятся на стадии проектирования и подготовки.

Но Комиссия заявила, что на прошлой неделе ее заверили, что решение министра не повлияет на проверки после Brexit, которые уже проводятся в Северной Ирландии в перепрофилированных портовых зданиях и других временных объектах.

"Мы ожидаем такой же приверженности, когда речь идет об обязательствах правительства Великобритании в соответствии с протоколом в отношении постоянных объектов, которые необходимо ввести в действие... к середине 2021 года", - сказал Ферри.