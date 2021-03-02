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Почали діяти нові "антиросійські" санкції ЄС через Навального

Вівторок, 2 березня 2021, 16:08

У вівторок почали діяти нові санкції Євросоюзу, запроваджені проти високопоставлених російських чиновників за ув'язнення опозиціонера Алексєя Навального. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення було опубліковане в Офіційному журналі ЄС. 

Як і очікувалось, санкції застосовані не щодо російської держави, а проти окремих посадовців. 

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"22 лютого 2021 року Рада ЄС у закордонних справах погодилася продовжити роботу над майбутніми обмежувальними заходами у відповідь на серйозні порушення прав людини. У цьому контексті, враховуючи безперервність і серйозність порушень прав людини в Росії, чотири людини повинні бути включені в список фізичних і юридичних осіб, організацій і органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи", - сказано в опублікованому повідомленні.

У санкційному списку - глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников. Тепер їм заборонено в’їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу. 

Санкції набули чинності після того, як у вівторок відповідний нормативно-правовий акт був схвалений в ЄС у письмовій формі.

Санкції вперше запроваджені в рамках санкційного механізму ЄС щодо порушення прав людини. 

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