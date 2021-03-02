Начали действовать новые "антироссийские" санкции ЕС из-за Навального
Во вторник начали действовать новые санкции Евросоюза, введенные против высокопоставленных российских чиновников за заключение оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС.
Как и ожидалось, санкции применены не в отношении российского государства, а против отдельных должностных лиц.
"22 февраля 2021 года Совет ЕС по иностранным делам согласился продолжить работу над будущими ограничительными мерами в ответ на серьезные нарушения прав человека. В этом контексте, учитывая непрерывность и серьезность нарушений прав человека в России, четыре человека должны быть включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорится в опубликованном сообщении.
В санкционном списке - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.
Санкции вступили в силу после того, как во вторник соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в ЕС в письменной форме.
Санкции впервые введены в рамках санкционного механизма ЕС о нарушении прав человека.