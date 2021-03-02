МИД рассчитывает, что ЕС применит новый механизм санкций и к нарушителям прав человека в Крыму

МИД приветствовал первое применение Евросоюзом нового механизма санкций против российских чиновников за нарушение прав человека в России и выразил ожидание его применения в отношении оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий представителя МИД Олега Николенко.

По его словам, решение ЕС в очередной раз демонстрирует, что защита прав человека остается безусловным приоритетом внешней политики Евросоюза.

В МИД отметили, что новый санкционный режим заработал в очень сжатые сроки. "Он может стать дополнительным эффективным инструментом для борьбы нашего государства с грубыми нарушениями прав человека на временно оккупированных территориях Украины, восстановления ее территориальной целостности в международно признанных границах", - говорится в комментарии.

"Рассчитываем, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя. Ни одно преступление российской оккупационной власти не имеет остаться безнаказанным", - отметили в МИД.

Напомним, ЕС во вторник объявил, что наложил ограничения на четырех российских сотрудников правоохранительных органов за их роль в аресте, судебном преследовании и вынесении приговора Навальному.

В санкционном списке ЕС - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.