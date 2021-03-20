Путін нагородив орденом проросійського ексгенсека Ради Європи
Субота, 20 березня 2021, 12:22
Президент РФ Владімір Путін нагородив колишнього генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда орденом за зміцнення співпраці між Росією і РЄ.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Президент Росії Владімір Путін підписав указ про нагородження Орденом Дружби колишнього генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда за великий внесок в зміцнення співпраці між Російською Федерацією та Радою Європи. Наші найтепліші вітання Турбйорну Ягланду!" - йдеться у Twitter постійного представництва РФ у Раді Європи.
Як відомо, під час перебування на посаді генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда неодноразово звинувачували в проросійських симпатіях.
Зокрема, він виступав за скасування санкцій проти РФ у Раді Європи.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua